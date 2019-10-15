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Зеленский подписал закон о прослушке депутатов детективами НАБУ

Зеленский подписал закон о прослушке депутатов детективами НАБУ - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)
15.10.2019, 18:31

Закон дает НАБУ и ГБР право осуществлять прослушку депутатов независимо от СБУ, но с разрешения Рады

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает право НАБУ и ГБР осуществлять прослушку независимо от СБУ. Соответствующая информация опубликована на сайте Верховной Рады.

"Возвращен с подписью президента", - сказано в карточке законопроекта № 187-IX на сайте парламента.

Закон дает Национальному антикоррупционному бюро и Государственному бюро расследований право осуществлять прослушку независимо от Службы безопасности Украины.

Вместе с тем они должны будут просить разрешение у Рады. Изъять эту норму депутаты при голосовании отказались, что дало повод критикам обвинить членов парламентского большинства в нежелании снимать с себя неприкосновенность.

Кроме того депутаты оставили в действующей редакции часть "правок Лозового", которыми остаются в силе ограничения сроков досудебного расследования.

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Владимир Зеленский набу прослушка неприкосновенность гбр
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