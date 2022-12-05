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Борьба украинцев показывает, как лучшее в человечестве противостоит худшему – Скорсезе

Цей матеріал також доступний українською
05.12.2022, 12:29
Борьба украинцев показывает, как лучшее в человечестве противостоит худшему – Скорсезе - Фото
Мартин Скорцезе (Фото: EPA)

Противостояние украинского народа российской агрессии показывает всему миру, как лучшие проявления человечества сталкиваются с худшими. Об этом заявил знаменитый американский режиссер Мартин Скорцезе, выступая в Карнеги-холл в Нью-Йорке перед началом концерта украинской музыки, организованного совместно с министерством иностранных дел Украины.

"Мы собрались, чтобы поддержать украинскую нацию, ее народ и ее искусство", – сказал Скорцезе.

Он выразил глубокое уважение и благодарность украинскому народу, который храбро противостоит необычайной жестокости и неизбирательному террору.

"Они заслуживают глубокой благодарности каждого, потому что они дают нам что-то действительно ценное, что является примером того, как человечество в своих лучших проявлениях сталкивается с самым худшим", – заявил Скорцезе.

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Наталія Медведєва
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война режиссер культура Мартин Скорцезе
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