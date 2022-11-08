UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Шон Пенн привез Зеленскому свою статуэтку Оскар, они посетили Аллею смелости: фото

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2022, 19:41
Шон Пенн привез Зеленскому свою статуэтку Оскар, они посетили Аллею смелости: фото - Фото
Снимок экрана 2022-11-08 в 19:34:43

Президент Владимир Зеленский провел встречу с американским актером, кинорежиссером, сценаристом и продюсером, лауреатом премии "Оскар" Шоном Пенном, который уже третий раз приезжает в Украину за время полномасштабного вторжения России. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Зеленский рассказал о текущей ситуации в стране. Собеседники обсудили возможности для поддержки Украины и сохранения внимания мира к происходящим трагическим событиям.

Шон Пенн привез Зеленскому свою статуэтку Оскар, они посетили Аллею смелости: фото

Шон Пенн рассказал, что продолжает работу над своим фильмом об Украине.

Он привез свою статуэтку Оскар и передал ее президенту как символ веры в победу нашей страны. Награда будет находиться в Украине до окончания войны.

Зеленский вручил Шону Пенну орден "За заслуги" ІІІ степени, которым актер был награжден за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире.

Шон Пенн привез Зеленскому свою статуэтку Оскар, они посетили Аллею смелости: фото

Зеленский и Шон Пенн также посетили Аллею смелости на столичной площади Конституции. На этой аллее рядом с именами многих мировых лидеров, которые помогли Украине во время полномасштабного вторжения РФ, есть и именная табличка Шона Пенна.

Глава государства подчеркнул, что Аллея смелости начинается именно с таблички, посвященной американскому актеру, ведь он посетил Украину в первый день российского вторжения, 24 февраля, чтобы зафиксировать происходящее в нашей стране, и донести миру правду о российской агрессии.

Шон Пенн привез Зеленскому свою статуэтку Оскар, они посетили Аллею смелости: фото

Актер отметил, что очень тронут этим посвящением. По его словам, для него это большая честь, и это место теперь будет одним из самых знаковых в его жизни, вместе с местами, где родились его дочь и сын, которыми он очень гордится.

  • Шон Пенн снимает в Киеве документальный фильм об Украине.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский война шон пенн
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 