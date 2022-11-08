Шон Пенн привез Зеленскому свою статуэтку Оскар, они посетили Аллею смелости: фото

Президент Владимир Зеленский провел встречу с американским актером, кинорежиссером, сценаристом и продюсером, лауреатом премии "Оскар" Шоном Пенном, который уже третий раз приезжает в Украину за время полномасштабного вторжения России. Об этом сообщает пресс-служба президента.

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Зеленский рассказал о текущей ситуации в стране. Собеседники обсудили возможности для поддержки Украины и сохранения внимания мира к происходящим трагическим событиям.

Шон Пенн рассказал, что продолжает работу над своим фильмом об Украине.

Он привез свою статуэтку Оскар и передал ее президенту как символ веры в победу нашей страны. Награда будет находиться в Украине до окончания войны.

Зеленский вручил Шону Пенну орден "За заслуги" ІІІ степени, которым актер был награжден за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире.

Зеленский и Шон Пенн также посетили Аллею смелости на столичной площади Конституции. На этой аллее рядом с именами многих мировых лидеров, которые помогли Украине во время полномасштабного вторжения РФ, есть и именная табличка Шона Пенна.

Глава государства подчеркнул, что Аллея смелости начинается именно с таблички, посвященной американскому актеру, ведь он посетил Украину в первый день российского вторжения, 24 февраля, чтобы зафиксировать происходящее в нашей стране, и донести миру правду о российской агрессии.

Актер отметил, что очень тронут этим посвящением. По его словам, для него это большая честь, и это место теперь будет одним из самых знаковых в его жизни, вместе с местами, где родились его дочь и сын, которыми он очень гордится.

Шон Пенн снимает в Киеве документальный фильм об Украине.

Вадим Ребрина

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