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Шон Пенн снимает в Киеве фильм об Украине – ТСН

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2021, 23:19
Шон Пенн снимает в Киеве фильм об Украине – ТСН - Фото
Скриншот с видео

Голливудский актер Шон Пенн тайно прилетел в Украину для съемок документального фильма, сообщает ТСН. Его видели со съемочной группой в Киеве, на Аллее Героев Небесной сотни. Также актер планирует посетить Донбасс.

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Ведущая ТСН Соломия Витвицкая сказала, что случайно увидела в Instagram фото Шона Пенна с ветераном войны на Донбассе, основателем проекта Pizza Veterano Леонидом Остальцевым.

Шон Пенн снимает в Киеве фильм об Украине – ТСН

Журналистка сказала, что актер приехал в Киев работать над документальным фильмом об Украине. Съемки велись на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве. При этом, по словам журналистов, съемочной группе запретили раскрывать какие-либо детали, а героев интервью просят соблюдать конфиденциальность.

Издание со ссылкой на источники сообщает, что Шон Пенн также планирует побывать в зоне боевых действий на Донбассе. Завтра он должен отправиться в Мариуполь.

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Вадим Ребрина
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Донбасс шон пенн леонид остальцев
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