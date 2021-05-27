Украинский фильм Мать Апостолов получил сразу три награды 10-го Нью-Йоркского международного кинофестиваля – "Лучший полнометражный фильм", "Лучшая женская роль" и "Лучший сценарий". Об этом сообщает Министерство культуры в Facebook.

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Отмечается, что всего к участию в конкурсной программе фестиваля было отобрано 100 картин из 43 стран мира.

Премию за лучшую женскую роль получила актриса Наталья Половинка, за лучший сценарий - Ратха Макеенкова и Заза Буадзе.

Фильм повествует об истории женщины, чей сын был взят в плен после того, как боевики России сбили украинский самолет на Донбассе.

"В этом аду она не только ищет сына, но, имея в сердце большую любовь и милосердный характер, она меняет всех, кого встречает на своем пути. И главное, она меняется сама, находя в себе действительно сакральную силу!", – отмечают в Минкульте.

В главных ролях ленты – актеры Наталья Половинка, Богдан Бенюк и Александр Пожарский.

В сентябре 2020 года украинская кинолента о Донбассе режиссера Натальи Ворожбит "Плохие дороги" была отмечена наградой Международной недели кинокритиков, которая проходила в рамках Венецианского кинофестиваля. Ленту признали лучшей в категории Самый инновационный фильм.

В августе фильм "Удаленный лай собак" был номинирован на премию "Эмми". До этого лента уже выигрывала премию Peabody Award в категории "Документалистика", а также попадала в шорт-лист американской кинопремии Оскар.

Позже стало известно, что лента попала в учебную программу для шестых-девятых классов школ Дании.

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Станислав Стороженко

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