Документальный фильм о войне на Донбассе включили в школьную программу Дании

Документальный фильм "Віддалений гавкіт собак" о мальчике, который живет в зоне боевых действий на Донбассе попал в учебную программу для шестых-девятых классов школ Дании. Об этом сообщается на сайте Датского института кино.

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Фильм является частью учебного материала "Война, конфликт и товарищи", разработанного Датским институтом кино и ЮНИСЕФ.

Украинский фильм знакомит датских учащихся с Конвенцией о правах ребенка и мировыми целями Организации объединенных наций, однако, помимо этого, он фокусирует внимание школьников на правах детей через работу в кино.

"Европейские дети будут смотреть этот фильм и понимать, с чем сталкиваются десятки тысяч украинских детей на войне России против Украины. Сопереживать им и становиться на их сторону", – сказал ассистент режиссера фильма Азад Сафаров.

Лента повествует о жизни 10-летнего мальчика Олега, который живет у самой линии разграничения на Донбассе. Создатели фильма в течение года наблюдают за жизнью ребенка и его бабушки, раскрывая тему влияния военного конфликта на детей.

В августе фильм был номинирован на премию "Эмми". До этого лента уже выигрывала премию Peabody Award в категории "Документалистика", а также попадала в шорт-лист американской кинопремии Оскар.

Станислав Стороженко

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