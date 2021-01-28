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Документальный фильм о войне на Донбассе включили в школьную программу Дании

28.01.2021, 18:04
Документальный фильм о войне на Донбассе включили в школьную программу Дании - Фото
Скриншот из фильма (Фото - Azad Safarov)

Документальный фильм "Віддалений гавкіт собак" о мальчике, который живет в зоне боевых действий на Донбассе попал в учебную программу для шестых-девятых классов школ Дании. Об этом сообщается на сайте Датского института кино. 

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Фильм является частью учебного материала "Война, конфликт и товарищи", разработанного Датским институтом кино и ЮНИСЕФ.

Украинский фильм знакомит датских учащихся с Конвенцией о правах ребенка и мировыми целями Организации объединенных наций, однако, помимо этого, он фокусирует внимание школьников на правах детей через работу в кино.

"Европейские дети будут смотреть этот фильм и понимать, с чем сталкиваются десятки тысяч украинских детей на войне России против Украины. Сопереживать им и становиться на их сторону", – сказал ассистент режиссера фильма Азад Сафаров. 

Лента повествует о жизни 10-летнего мальчика Олега, который живет у самой линии разграничения на Донбассе. Создатели фильма в течение года наблюдают за жизнью ребенка и его бабушки, раскрывая тему влияния военного конфликта на детей.

Станислав Стороженко
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