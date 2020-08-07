Документальный фильм о войне на Донбассе номинировали на "Эмми"
Речь идет о ленте "Віддалений гавкіт собак". Победителей огласят 20 и 21 сентября в США
Документальный фильм "Віддалений гавкіт собак" о мальчике, который живет в зоне боевых действий на Донбассе, номинирован на американскую премию Emmy Award. Об этом у себя в Facebook сообщил ассистент режиссера Азад Сафаров.
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Картина номинирована в категории "Выдающийся документальный фильм о современных событиях".
Ранее фильм уже выигрывал премию Peabody Award в категории "Документалистика", а также попадал в шорт-лист американской кинопремии Оскар.
Лента повествует о жизни 10-летнего мальчика Олега, который живет у самой линии разграничения на Донбассе. Создатели фильма в течение года наблюдают за жизнью ребенка и его бабушки, раскрывая тему влияния военного конфликта на детей.
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