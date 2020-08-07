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Документальный фильм о войне на Донбассе номинировали на "Эмми"

07.08.2020, 11:55
Документальный фильм о войне на Донбассе номинировали на
Иллюстративное фото: freepik.com

Речь идет о ленте "Віддалений гавкіт собак". Победителей огласят 20 и 21 сентября в США

Документальный фильм "Віддалений гавкіт собак" о мальчике, который живет в зоне боевых действий на Донбассе, номинирован на американскую премию Emmy Award. Об этом у себя в Facebook сообщил ассистент режиссера Азад Сафаров. 

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Картина номинирована в категории "Выдающийся документальный фильм о современных событиях".

«Эмми» — американская телевизионная премия. «Эмми» считается телевизионным эквивалентом «Оскара», премии «Грэмми» и премии «Тони». Награды «Эмми» представляют разные сектора индустрии американского телевидения и церемонии вручения наград проводятся ежегодно, но в разные месяцы каждая в своей области. 

Ранее фильм уже выигрывал премию Peabody Award в категории "Документалистика", а также попадал в шорт-лист американской кинопремии Оскар. 

Лента повествует о жизни 10-летнего мальчика Олега, который живет у самой линии разграничения на Донбассе. Создатели фильма в течение года наблюдают за жизнью ребенка и его бабушки, раскрывая тему влияния военного конфликта на детей.

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Станислав Стороженко
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