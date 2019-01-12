Документальный фильм про Донбасс получил американскую кинопремию

В этом году фильм Вилмонта "Отдаленный лай собак" попал в шорт-лист кинопремии Оскар. В январе уже должна стать известна пятерка номинантов на премию.

В фильме рассказывается о 10-летнем мальчике Олеге, который живет у самой линии разграничения. Снимали ленту в селе Гнутово Донецкой области.