Документальный фильм про Донбасс получил американскую кинопремию

Документальный фильм "Отдаленный лай собак" (The Distant Barking of Dogs) датского режиссера Саймона Леренга Вилмонта о мальчике, который живет у линии разграничения в Донбассе, получил награду кинопремии Cinema eye Honors.
Об этом сообщается в Twitter американской кинопремии.
В этом году фильм Вилмонта "Отдаленный лай собак" попал в шорт-лист кинопремии Оскар. В январе уже должна стать известна пятерка номинантов на премию.
В фильме рассказывается о 10-летнем мальчике Олеге, который живет у самой линии разграничения. Снимали ленту в селе Гнутово Донецкой области.