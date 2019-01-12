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12.01.2019, 09:22

Документальный фильм про Донбасс получил американскую кинопремию

Документальный фильм про Донбасс получил американскую кинопремию - Фото
Постер фильма "Отдаленный лай собак"

Фильм датского режиссера "Отдаленный лай собак", который уже в шорт-листе Оскара, получил еще одну премию

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Документальный фильм "Отдаленный лай собак" (The Distant Barking of Dogs) датского режиссера Саймона Леренга Вилмонта о мальчике, который живет у линии разграничения в Донбассе, получил награду кинопремии Cinema eye Honors.

Об этом сообщается в Twitter американской кинопремии. 

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В этом году фильм Вилмонта "Отдаленный лай собак" попал в шорт-лист кинопремии Оскар. В январе уже должна стать известна пятерка номинантов на премию. 

В фильме рассказывается о 10-летнем мальчике Олеге, который живет у самой линии разграничения. Снимали ленту в селе Гнутово Донецкой области.

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Теги: Донбасс, фильм, премия, Отдаленный лай собак, Cinema eye Honors
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