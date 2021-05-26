Фильм украинского режиссера Кати Горностай получил "Хрустального медведя" на Берлинале

Фильм "Стоп-Земля" украинского режиссера Екатерины Горностай получил на Берлинском международном кинофестивале (Берлинале) награду "Хрустальный медведь" как лучший полнометражный фильм конкурса "Поколение 14 плюс". Об этом сообщается в Facebook кинофестиваля.

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Жюри отметило, что фильм Екатерины Горностай убедительно освещает различные важные темы, касающиеся молодежи.

"В фильме убедительно освещены самые разные важные темы, которые близки нам, молодым людям. Платоническая любовь, квир, солидарность и психологический стресс усиливают эффект фильма как подлинной истории взросления", – отметило жюри конкурса.

Приз будет вручен на премьере фильма 9 июня в Freiluftkino Rehberge.

"Стоп-Земля" — первый игровой фильм Горностай, которая известна своими работами в жанре документального кино.

Роли в фильме исполнили непрофессиональные актеры-подростки, с которыми режиссер работала в творческой лаборатории осенью 2019 года.

Главные роли сыграли Мария Федорченко, Арсений Марков и Яна Исаенко.

Лента создана компанией ESSE Production House при поддержке Госкино и Украинского культурного фонда.

Премьера фильма в Украине запланирована на вторую половину 2021 года.

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Вадим Ребрина

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