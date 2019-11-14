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Бородянский отреагировал на гастроли украинских артистов в России

Бородянский отреагировал на гастроли украинских артистов в России - Фото
Владимир Бородянский (фото - пресс-служба Кабмина)
14.11.2019, 13:40

Министр поддерживает инициативу не отправлять на Евровидение артистов, которые выступают в стране-агрессоре РФ

Украинские артисты, которые гастролируют на территории России, не отстаивают позицию своей страны и не понимают, что Россия напала на Украину. Об этом сегодня заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский журналистам на международном форуме "Креативная Украина", сообщает Интерфакс-Украина.

"Я считаю, что культура является важной частью политики. Каждый человек делает выбор... Если певец или артист едет в Российскую Федерацию и выступает там, не в Крыму, Крым - это Украина, то на мой взгляд, это значит, что этот человек не отстаивает украинскую позицию, не понимает, что Россия страна, которая на нас напала", - отметил Бородянский.

Он считает, что государство должно сформулировать свое отношение к таким гастролям.

Бородянский добавил, что поддерживает инициативу Общественного телевидения не отправлять на международный конкурс Евровидение артистов, которые выступают или намерены выступать в России.

"Мы должны четко определить, что есть добром, а что злом, и уметь отличать добро от зла", - подчеркнул министр.

  • 27 октября Бородянский назвал "смелыми людьми" артистов, которые едут выступать в оккупированный Крым, не нарушая при этом украинское законодательство.
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Россия гастроли Владимир Бородянский
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