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Бородянский подтвердил, что просил жену Порошенко уволиться

Бородянский подтвердил, что просил жену Порошенко уволиться - Фото
Владимир Бородянский (Фото: пресс-служба Кабмина)
16.12.2019, 17:15

По мнению министра, должность председателя Культурного фонда должна быть "вне политики"

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский подтвердил, что обращался в наблюдательный совет Украинского культурного фонда с просьбой рассмотреть вопрос о прекращении полномочий Марины Порошенко на посту председателя фонда. Об этом он написал в Facebook.

По его мнению, пребывание жены президента на должности было "политизированным". "Убежден, что для государственного учреждения, каковым является УКФ, важно оставаться вне политических разногласий и исключить политизированность позиции председателя наблюдательного совета", - написал министр. 

Новый председатель фонда будет избран на заседании наблюдательного совета в январе 2020 года.

  • Сегодня Марина Порошенко написала заявление о досрочном прекращении полномочий председателя Культурного фонда. "Претензия ко мне одна - моя фамилия", - считает онаМарина Порошенко была назначена главой фонда 19 декабря 2018 года.

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Украинский культурный фонд марина порошенко Владимир Бородянский
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