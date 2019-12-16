Бородянский подтвердил, что просил жену Порошенко уволиться

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский подтвердил, что обращался в наблюдательный совет Украинского культурного фонда с просьбой рассмотреть вопрос о прекращении полномочий Марины Порошенко на посту председателя фонда. Об этом он написал в Facebook.
По его мнению, пребывание жены президента на должности было "политизированным". "Убежден, что для государственного учреждения, каковым является УКФ, важно оставаться вне политических разногласий и исключить политизированность позиции председателя наблюдательного совета", - написал министр.
Новый председатель фонда будет избран на заседании наблюдательного совета в январе 2020 года.
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