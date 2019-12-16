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Жена Порошенко досрочно увольняется из Культурного фонда

Жена Порошенко досрочно увольняется из Культурного фонда - Фото
Марина Порошенко (фото - president.gov.ua)
16.12.2019, 13:54

По ее словам, по инициативе Офиса президента ей предложили прекратить полномочия

Жена бывшего президента Марина Порошенко написала заявление о досрочном прекращении полномочий председателя Украинского культурного фонда. Об этом говорится в ее сообщении на сайте партии Европейская солидарность

Этим шагом, заявляет Марина Порошенко, она хочет предотвратить "давление со стороны действующей власти на членов команды фонда". По ее словам, в наблюдательный совет фонда от министра культуры поступило предложение досрочно прекратить ее полномочия. "Понятно, что этот шаг инициирован Офисом президента и о культуре в этой ситуации там явно не думали. Очевидно, что у нас разные взгляды на культуру вообще и на политическую культуру в частности", - говорится в обращении.

Порошенко сообщила, что за время работы фонда его деятельность тем не менее получила положительные отзывы и от действующего министра Владимира Бородянского, и от других представителей власти. "Претензия ко мне одна - моя фамилия", - считает Марина Порошенко.

Согласно закону об Украинском культурном фонде, он занимается экспертным отбором, финансированием и мониторингом выполнения культурных и художественных проектов, предоставляет гранты и стипендии. 

  • В 2016 году правительство заявило о намерении создать Культурный фонд с бюджетом 6 млн гривень. В частности, туда вошли народная артистка Украины Ада Роговцева и директор-президент телеканала ICTV Александр Богуцкий. 
  • 19 декабря 2018 года министр культуры Евгений Нищук назначил главой фонда Марину Порошенко.

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Украинский культурный фонд марина порошенко
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