Жена Порошенко досрочно увольняется из Культурного фонда

Марина Порошенко (фото - president.gov.ua)

Жена бывшего президента Марина Порошенко написала заявление о досрочном прекращении полномочий председателя Украинского культурного фонда. Об этом говорится в ее сообщении на сайте партии Европейская солидарность.

Этим шагом, заявляет Марина Порошенко, она хочет предотвратить "давление со стороны действующей власти на членов команды фонда". По ее словам, в наблюдательный совет фонда от министра культуры поступило предложение досрочно прекратить ее полномочия. "Понятно, что этот шаг инициирован Офисом президента и о культуре в этой ситуации там явно не думали. Очевидно, что у нас разные взгляды на культуру вообще и на политическую культуру в частности", - говорится в обращении.

Порошенко сообщила, что за время работы фонда его деятельность тем не менее получила положительные отзывы и от действующего министра Владимира Бородянского, и от других представителей власти. "Претензия ко мне одна - моя фамилия", - считает Марина Порошенко.

Согласно закону об Украинском культурном фонде, он занимается экспертным отбором, финансированием и мониторингом выполнения культурных и художественных проектов, предоставляет гранты и стипендии.

В 2016 году правительство заявило о намерении создать Культурный фонд с бюджетом 6 млн гривень. В частности, туда вошли народная артистка Украины Ада Роговцева и директор-президент телеканала ICTV Александр Богуцкий.

19 декабря 2018 года министр культуры Евгений Нищук назначил главой фонда .

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