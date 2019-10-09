Украинский фильм вошел в лонг-лист премии Оскар: видео

Американская киноакадемия опубликовала длинный список премии Оскар в категории Международный полнометражный фильм. В этом году в него попала лента из Украины.

Речь идет о фильме Домой Наримана Алиева. В список также попала картина Вацлава Маргоула Раскрашенная птица. Этот фильм был снят при поддержке Госкино по бестселлеру польско-американского писателя Ежи Косинского. На кинопремию его выдвигает Чехия. Всего в списке свои предложения подали 93 страны.

Короткий список Оскара намерены объявить 16 декабря, а номинантов - 13 января 2020 года. Вручение премии состоится 9 февраля.

Фильм Домой повествует историю о крымском татарине, который после оккупации полуострова Россией приехал в Киев, чтобы забрать погибшего в Донбассе сына. Мужчина намерен похоронить его в Крыму. Второго сына - студента столичного вуза - он также хочет увезти в Крым.

Как сообщалось, в Украине сняли семейный фильм о псе-супергерое: трейлер

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