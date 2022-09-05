Боррель: ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько надо. Первая цель – окончить войну
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС будет оказывать Украине поддержку столько, сколько потребуется. Первой целью он назвал окончание войны, а долгосрочной – помочь добиться мира.
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"Европейский Союз продолжит поддерживать Украину: политически, финансово и в военном плане. Столько, сколько понадобится и сколько нужно. Первая цель – помочь Украине закончить войну. Долгосрочная цель — помочь Украине добиться мира", – написал Боррель в Twitter.
Глава европейской дипломатии сегодня участвует в первом заседании Совета ассоциации Украина-ЕС в статусе кандидата. Там также с рабочим визитом находится премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он уже сообщил о подписании пяти евроинтеграционных соглашений.
- Сегодня в Брюсселе Боррель заявил, что наличие визы не будет гарантировать россиянам въезд в ЕС.
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