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Боррель: Россия несет прямую ответственность за дефицит зерна на мировом рынке

Цей матеріал також доступний українською
05.06.2022, 16:54
Боррель: Россия несет прямую ответственность за дефицит зерна на мировом рынке - Фото
Жозеп Боррель (фото - ЕРА)

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия несет прямую ответственность за дефицит зерна на мировых рынках. 

"Россия несет прямую ответственность за дефицит зерна в международной торговле. Вместо прекращения своей агрессии активно стремится переложить ответственность на международные санкции", – написал Боррель в Twitter. 

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Он добавил, что санкции Евросоюза направлены против способности России продолжать войну.  

"Они не нацелены на пшеницу. Сельскохозяйственная продукция и ее транспортировка исключены из санкций", – уточнил Боррель. 

По его словам, продолжающаяся блокада Россией портов Украины препятствует экспорту кукурузы и пшеницы.  

"Президент Путин должен прекратить свою войну против Украины. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена. Это в интересах всего международного сообщества", – резюмировал Боррель. 

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Роман Брыль
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зерно санкции против россии экспорт зерна Жозеп Боррель блокада портов
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