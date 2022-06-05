Боррель: Россия несет прямую ответственность за дефицит зерна на мировом рынке

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия несет прямую ответственность за дефицит зерна на мировых рынках.

"Россия несет прямую ответственность за дефицит зерна в международной торговле. Вместо прекращения своей агрессии активно стремится переложить ответственность на международные санкции", – написал Боррель в Twitter.

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Он добавил, что санкции Евросоюза направлены против способности России продолжать войну.

"Они не нацелены на пшеницу. Сельскохозяйственная продукция и ее транспортировка исключены из санкций", – уточнил Боррель.

По его словам, продолжающаяся блокада Россией портов Украины препятствует экспорту кукурузы и пшеницы.

"Президент Путин должен прекратить свою войну против Украины. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена. Это в интересах всего международного сообщества", – резюмировал Боррель.

3 июня Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина готова вывозить зерно из порта Одессы, но Россия не дает гарантий. 4 июня в США заявили, что рассматривают разные варианты разблокирования экспорта зерна.

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Роман Брыль

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