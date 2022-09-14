UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Боррель: С контрнаступлением ВСУ война вступила в новую фазу. РФ ведет безнадежную битву

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2022, 20:25
Боррель: С контрнаступлением ВСУ война вступила в новую фазу. РФ ведет безнадежную битву - Фото
Жозеп Боррель (Фото: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ)

С успешным контрнаступлением Украины война вступила в новую фазу, а Кремль ведет безнадежную битву на фоне продолжающегося санкционного давления со стороны Запада. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в колонке для Project-syndicate.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Успешное контрнаступление украинских Вооруженных сил уже изменило стратегический баланс на земле. Поскольку Европа и ее партнеры намерены продолжать оказывать поддержку Украине и сохранять санкции против России, Кремль ведет безнадежную битву", – заявил Боррель.

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что война России против Украины вступила в новую фазу – ВСУ стремительно наступают, освобождая многие города и села и заставляя российские войска отступать. 

"Пока еще неизвестно, как далеко зайдет украинское контрнаступление, но уже ясно, что стратегический баланс смещается", – заявил Боррель.

Он подчеркнул, что ЕС тем временем полностью мобилизовался для противостояния энергетическому кризису. Газохранилища заполнены более чем на 80% – намного раньше запланированной даты 1 ноября. Также в ЕС договорились о четких целях по сокращению потребления газа зимой. Чтобы помочь уязвимым потребителям и предприятиям справиться со скачками цен, в ЕС продвигают введение налога на непредвиденные расходы для энергетических компаний, получивших сверхприбыль.

Также, подчеркнул Боррель, вместе с G7 обсуждаются планы по ограничению цены на экспорт российской нефти. 

  • Сегодня в Минобороны сообщили, что в результате контрнаступления ВСУ в 6 сентября в Харьковской области освобождены порядка 8500 кв. км территории, около 388 населенных пунктов, приблизительно 150 000 человек.

Читайте также: "Вы – герои Европы. Слава Украине". Историческая речь Фон дер Ляйен в Брюсселе: 10 цитат

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
санкции война союзники Жозеп Боррель контрнаступление
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 