Боррель: С контрнаступлением ВСУ война вступила в новую фазу. РФ ведет безнадежную битву

С успешным контрнаступлением Украины война вступила в новую фазу, а Кремль ведет безнадежную битву на фоне продолжающегося санкционного давления со стороны Запада. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в колонке для Project-syndicate.

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"Успешное контрнаступление украинских Вооруженных сил уже изменило стратегический баланс на земле. Поскольку Европа и ее партнеры намерены продолжать оказывать поддержку Украине и сохранять санкции против России, Кремль ведет безнадежную битву", – заявил Боррель.

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что война России против Украины вступила в новую фазу – ВСУ стремительно наступают, освобождая многие города и села и заставляя российские войска отступать.

"Пока еще неизвестно, как далеко зайдет украинское контрнаступление, но уже ясно, что стратегический баланс смещается", – заявил Боррель.

Он подчеркнул, что ЕС тем временем полностью мобилизовался для противостояния энергетическому кризису. Газохранилища заполнены более чем на 80% – намного раньше запланированной даты 1 ноября. Также в ЕС договорились о четких целях по сокращению потребления газа зимой. Чтобы помочь уязвимым потребителям и предприятиям справиться со скачками цен, в ЕС продвигают введение налога на непредвиденные расходы для энергетических компаний, получивших сверхприбыль.

Также, подчеркнул Боррель, вместе с G7 обсуждаются планы по ограничению цены на экспорт российской нефти.

Сегодня в Минобороны сообщили, что в результате контрнаступления ВСУ в 6 сентября в Харьковской области освобождены порядка 8500 кв. км территории, около 388 населенных пунктов, приблизительно 150 000 человек.

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Оксана Житнюк

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