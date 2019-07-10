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10.07.2019, 14:17

Борзов победил на конкурсе по хозяйственнику при Зеленском

Борзов победил на конкурсе по хозяйственнику при Зеленском - Фото
Фото: bihus.info

Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы определила Сергей Борзова победителем конкурса на пост главы ГУД

Сергей Борзов стал победителем конкурса на пост главы Государственного управления делами (ведомство известно в прессе как ДУСя). Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь председателя Госуправления делами в Офисе президента Ярина Яковишин. 

До этого Борзов занимал должность и.о. председателя ГУД.

В общей сложности в конкурсе принимали участие 26 кандидатов.   

"Указ президента Украины о назначении будет после 10-дневнего срока, который определен законом на обжалование", - написала Яковишин. 

Один из кандидатов на должность, адвокат Алексей Шевчук, написал пост о том, что Борзова якобы "протащили на конкурсе".

Ранее Владимир Зеленский назначил Сергей Борзова и.о. главы ГУД. Указ был подписан 11 июня. 

В июле 2016-го НАБУ открыло уголовное дело против Борзова о возможном злоупотреблении служебным положением.

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Теги: сергей борзов, гуд
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