Борзов победил на конкурсе по хозяйственнику при Зеленском

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Сергей Борзов стал победителем конкурса на пост главы Государственного управления делами (ведомство известно в прессе как ДУСя). Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь председателя Госуправления делами в Офисе президента Ярина Яковишин.

До этого Борзов занимал должность и.о. председателя ГУД.

В общей сложности в конкурсе принимали участие 26 кандидатов.

"Указ президента Украины о назначении будет после 10-дневнего срока, который определен законом на обжалование", - написала Яковишин.

Один из кандидатов на должность, адвокат Алексей Шевчук, написал пост о том, что Борзова якобы "протащили на конкурсе".

Ранее Владимир Зеленский назначил Сергей Борзова и.о. главы ГУД. Указ был подписан 11 июня.

В июле 2016-го НАБУ открыло уголовное дело против Борзова о возможном злоупотреблении служебным положением.