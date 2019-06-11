НАБУ открывало дело против назначенного Зеленским чиновника

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В июле 2016 года НАБУ открыло уголовное дело о возможном злоупотреблении служебным положением бывшим руководителем Государственного управления делами (ГУД) Сергеем Борзовым, которого сегодня президент Владимир Зеленский назначил временно исполняющим обязанности руководителя управления.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Центра противодействия коррупции в августе 2016 года.

В ЦПК пояснили, что направили заявление против Борзова в НАБУ после выхода в эфир расследования проекта "Наші гроші".

В расследовании говорится, что госпредприятие Укржитлосервис, которое входит в состав ГУД, в декабре 2015 года выдало семье Борзова свидетельство о праве собственности на квартиру площадью 187,8 кв м. Помещение, по данным журналистов, было передано не как служебное, а сразу в собственность.

Официально владельцами квартиры стали шесть человек: сам Борзов, его жена, двое детей и родители, говорят расследователи. По их информации, рыночная стоимость квартиры составляет около 10 млн грн.

Журналисты считают, что семья Борзов достаточно состоятельна и не нуждалась в улучшении жилищных условий. За 2017 год Борзов получил 400 000 грн дохода, а его жена-бизнесмен - почти миллион.

Кроме того, отмечают "Наші гроші", по закону, жилье предоставляется чиновникам в пределах 13,65 кв м жилой площади на одного человека. "Однако даже для шести человек жилье площадью 190 кв м (110 - жилая) это превышение всех норм", - считают в ЦПК.

На каком этапе находится расследование НАБУ сейчас, неизвестно.