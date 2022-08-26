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Ботаника вторжения: Россияне воюют с подсолнухами, а посол Британии завела хлопок (видео)

Цей матеріал також доступний українською
26.08.2022, 21:17
Ботаника вторжения: Россияне воюют с подсолнухами, а посол Британии завела хлопок (видео) - Фото
Военные РФ убивают подсолнухи (Фото - скриншот из видео)

Минобороны России опубликовало видео учений на поле подсолнухов, подписав его "уничтожение подразделений ВСУ". На это обратил внимание The Insider.

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"Военные просто стреляют из огнеметов по подсолнухам и даже просто по сухой траве. Никаких подразделений ВСУ, военной техники или хоть каких-то следов присутствия украинских военных на кадрах нет", – отмечает издание, которое опубликовало ролик с издевательским заголовком "Военные РФ убивают подсолнухи".

Настоящее время указало, что в метаданных опубликованного файла есть информация, что оно было записано еще 31 июля, а название проекта в программе видеомонтажа было "Занятия_1ДШБ_в2", что может означать "занятия первого десантно-штурмового батальона (или бригады)". Все это не помешало Минобороны выдать ролик за съемку боевых действий. 

Другое растение, которое стало популярным после контрударов ВСУ по войскам оккупантов, появилось в Twitter у посла Великобритании Мелинды Симмонс, которая написала, что у нее "недавно обнаружена привязанность к этому растению".

  • Результаты военных операций России настолько незначительны, что Минобороны страны-агрессора ищет хоть какие-то аргументы для поддержания репутации, но найти такие аргументы все сложнее, считают эксперты ISW
Сергей Бережной
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троллинг The Insider мелинда симмонс
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