Ботаника вторжения: Россияне воюют с подсолнухами, а посол Британии завела хлопок (видео)

Минобороны России опубликовало видео учений на поле подсолнухов, подписав его "уничтожение подразделений ВСУ". На это обратил внимание The Insider.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Военные просто стреляют из огнеметов по подсолнухам и даже просто по сухой траве. Никаких подразделений ВСУ, военной техники или хоть каких-то следов присутствия украинских военных на кадрах нет", – отмечает издание, которое опубликовало ролик с издевательским заголовком "Военные РФ убивают подсолнухи".

Настоящее время указало, что в метаданных опубликованного файла есть информация, что оно было записано еще 31 июля, а название проекта в программе видеомонтажа было "Занятия_1ДШБ_в2", что может означать "занятия первого десантно-штурмового батальона (или бригады)". Все это не помешало Минобороны выдать ролик за съемку боевых действий.

Другое растение, которое стало популярным после контрударов ВСУ по войскам оккупантов, появилось в Twitter у посла Великобритании Мелинды Симмонс, которая написала, что у нее "недавно обнаружена привязанность к этому растению".

У меня нещодавно виявлена ​​прихильність до цієї рослини pic.twitter.com/JHFV2vn9Gq — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) August 26, 2022

Результаты военных операций России настолько незначительны, что Минобороны страны-агрессора ищет хоть какие-то аргументы для поддержания репутации, но найти такие аргументы все сложнее, считают эксперты ISW.

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.