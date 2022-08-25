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ВСУ освобождают больше территорий, чем Россия успевает захватить – ISW

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2022, 17:18
ВСУ освобождают больше территорий, чем Россия успевает захватить – ISW - Фото
Иллюстративное фото (Фото - Генштаб ВСУ)

Результаты военных операций России настолько незначительны, что Минобороны страны-агрессора все острее ощущает необходимость найти хоть какие-то агрументы для поддержания репутации, но найти такие аргументы все сложнее, считают эксперты Института изучения войны (ISW). 

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Аналитики ISW отмечают, что за последние 39 дней войска РФ захватили контроль над территорией, которая составляет примерно 1% от той, которая была освобождена ВСУ от оккупантов после середины марта.  

ISW полагает, что атаки россиян после окончания оперативной паузы 16 июля дали им контроль над примерно 451 кв км территории Украины, в то время как по сравнению с 21 марта (условной датой максимального продвижения войск РФ) ВСУ вернула контроль над примерно 45 000 кв км.

При этом даже на временно оккупированных территориях Украины россиянам не удается установить надежный контроль из-за сопротивления местного населения и партизанского движения, утверждает ISW.

  • В сегодняшней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что армия России безуспешно пыталась штурмовать и наступать на ряде направлений на Донбассе, применяла авиацию на различных участках фронта.

Читайте также: Новая Каховка. Авиация ВСУ ударила по системам ПВО, артиллерия – по мосту

Сергей Бережной
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оккупанты ситуация на фронте isw
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