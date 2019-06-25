Оппоплатформа заявила, что Бойко хотят снять с выборов через суд

В Шестой апелляционный административный суд подали иск с требованием отменить регистрацию в Центральной избирательной комиссии на досрочных выборах Юрия Бойко, который баллотируется по списку партии Оппозиционная платформа – За життя. Об этом говорится в заявлении политической силы.
Утверждается, что иск подали "вступившие в сговор представители старой и новой власти".
Также в партии заявили: "Причина юридической истерики противников и конкурентов ясна - это растущая поддержка нашей партии гражданами Украины".
Ранее сегодня сообщалось, что Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации беглому нардепу Александру Онищенко, а также пропагандистскому блогеру Анатолию Шарию.