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25.06.2019, 12:14

Оппоплатформа заявила, что Бойко хотят снять с выборов через суд

Оппоплатформа заявила, что Бойко хотят снять с выборов через суд - Фото
Юрий Бойко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В партии Оппозиционная платформа - За жизнь заявили, что "вступившие в сговор представители старой и новой власти" пытаются снять Бойко с выборов

В Шестой апелляционный административный суд подали иск с требованием отменить регистрацию в Центральной избирательной комиссии на досрочных выборах Юрия Бойко, который баллотируется по списку партии Оппозиционная платформа – За життя. Об этом говорится в заявлении политической силы.

Утверждается, что иск подали "вступившие в сговор представители старой и новой власти".

Также в партии заявили: "Причина юридической истерики противников и конкурентов ясна - это растущая поддержка нашей партии гражданами Украины".

Ранее сегодня сообщалось, что Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации беглому нардепу Александру Онищенко, а также пропагандистскому блогеру Анатолию Шарию.

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Теги: выборы, юрий бойко
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