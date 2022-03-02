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"Бойтесь, орки". В Украину прибыла новая партия беспилотников Bayraktar

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2022, 12:52

В Украину прибыла новая партия беспилотников турецкого производства Bayraktar. Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.

Отмечается, что БПЛА готовы к боевому применению.

"Бойтесь, орки! "Bayraktar TB2", как "СУСЛИК". Вы его не видите, а он есть!" – говорится в сообщении.

Читайте также: В Сумской области уже работает Bayraktar: уничтожены 180 танков, "градов" и БТРов войск РФ

Марк Сировой
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Bayraktar ВСУ война дрон БПЛА беспилотник байрактар
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