В Сумской области уже работает Bayraktar: уничтожены 180 танков, Градов и БТРов войск РФ

В Сумской области уже успешно работает Bayraktar, о необходимости которого ранее заявлял глава облгосадминистрации, и успешно уничтожает военную технику российских войск. Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

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По его словам, к вечеру 1 марта благодаря Bayraktar возле Пустовойтовки Роменского района была уничтожена стоянка техники оккупантов (около 80 единиц, из них половина – Грады).

Также, по словам главы ОГА, вблизи села Бишкинь по территории более 2 км уничтожено около 100 единиц техники – в основном танки и БТРы.

"Сумщина – северный форпост Украины! Оборона Сумщины – это оборона всей страны. Мы останавливаем врага на границе", – добавил Живицкий.

Ранее глава ОГА говорил, что на в Сумскую область зашло уже более 10 000 техники, тяжелого вооружения, систем залпового огня, которые курсируют по территории всей области и уничтожают людей.

В СНБО сегодня предупредили, что в Сумской области враг минирует брошенную технику.

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Оксана Житнюк

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