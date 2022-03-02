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В Сумской области уже работает Bayraktar: уничтожены 180 танков, Градов и БТРов войск РФ

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2022, 02:21
В Сумской области уже работает Bayraktar: уничтожены 180 танков, Градов и БТРов войск РФ - Фото
Bayraktar TB2 в полете (источник - twitter.com_tcsavunma)

В Сумской области уже успешно работает Bayraktar, о необходимости которого ранее заявлял глава облгосадминистрации, и успешно уничтожает военную технику российских войск. Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

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По его словам, к вечеру 1 марта благодаря Bayraktar возле Пустовойтовки Роменского района была уничтожена стоянка техники оккупантов (около 80 единиц, из них половина – Грады).

Также, по словам главы ОГА, вблизи села Бишкинь по территории более 2 км уничтожено около 100 единиц техники – в основном танки и БТРы.

"Сумщина – северный форпост Украины! Оборона Сумщины – это оборона всей страны. Мы останавливаем врага на границе", – добавил Живицкий.

Ранее глава ОГА говорил, что на в Сумскую область зашло уже более 10 000 техники, тяжелого вооружения, систем залпового огня, которые курсируют по территории всей области и уничтожают людей.

  • В СНБО сегодня предупредили, что в Сумской области враг минирует брошенную технику.

Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Оксана Житнюк
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