Глава Сумской ОГА просит ВСУ защиты Байрактарами и авиацией, иначе оккупант пойдет на Киев

Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий призвал руководство ВСУ и Украины обеспечить уничтожение зашедшей в область многочисленной техники оккупантов ударами Bayraktar, авиации, ракетами. Если этого не сделать, все эти российские войска пойдут на Киев, написал Живицкий в Telegram.

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По его словам, на данный момент в Сумскую область зашло уже более 10 000 техники, тяжелого вооружения, систем залпового огня, которые курсируют по территории всей области и уничтожают людей.

"Мы понимаем, если не будет поддержки сегодня нашей армии Байрактарами, если не будет поддержки авиации, если не будет бомбардировки этих целей точными ракетами, если мы не остановим это нашествие в Сумской области, они завтра будут в Киеве", – написал глава ОГА.

Также он сообщил, что территориальной обороне нужны тепловизоры, снайперские винтовки и патроны, рации, бронежилеты, каски, тактическая одежда, гранатометы, Javelin, NLAW, любые противотанковые реактивные системы.

Живицкий написал, что сейчас жителей области защищает НАТО – "Наша Ахуе...ная Территориальная Оборона". "И я горжусь нашей теробороной", – отметил он.

"И поверьте, если будет поддержана Сумская область, будет мир в Украине, будет мир в Европе и будет мир в мире", – убежден глава ОГА.

В СНБО сегодня предупредили, что в Сумской области враг минирует брошенную технику.

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Вадим Ребрина

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