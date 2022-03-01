Техника боевиков может быть заминирована. Уже есть случай в Сумской области – СНБО
01.03.2022, 21:34
Бои за Чернигов (фото - МВД)
В Сумской области враг минирует брошенную технику, предупреждает Центр противодействия дезинформации при СНБО, ссылаясь на Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС.
Поэтому есть жертвы среди гражданских.
"28 февраля в районе с. Штеповка (Сумская область) оккупант бросил заминированную боевую технику. При попытке проникновения в нее погиб местный житель", – говорится в сообщении.
В центре просят без необходимости не проникать в заброшенную вражескую технику и не касаться оставленных врагом вещей.
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