UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Техника боевиков может быть заминирована. Уже есть случай в Сумской области – СНБО

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2022, 21:34
Техника боевиков может быть заминирована. Уже есть случай в Сумской области – СНБО - Фото
Бои за Чернигов (фото - МВД)

В Сумской области враг минирует брошенную технику, предупреждает Центр противодействия дезинформации при СНБО, ссылаясь на Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС.

Поэтому есть жертвы среди гражданских.

"28 февраля в районе с. Штеповка (Сумская область) оккупант бросил заминированную боевую технику. При попытке проникновения в нее погиб местный житель", – говорится в сообщении.

В центре просят без необходимости не проникать в заброшенную вражескую технику и не касаться оставленных врагом вещей.

Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Катерина Амеліна
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
российская военная техника война с россией вторжение в украину
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 