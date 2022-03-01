Техника боевиков может быть заминирована. Уже есть случай в Сумской области – СНБО

В Сумской области враг минирует брошенную технику, предупреждает Центр противодействия дезинформации при СНБО, ссылаясь на Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС.

Поэтому есть жертвы среди гражданских.

"28 февраля в районе с. Штеповка (Сумская область) оккупант бросил заминированную боевую технику. При попытке проникновения в нее погиб местный житель", – говорится в сообщении.

В центре просят без необходимости не проникать в заброшенную вражескую технику и не касаться оставленных врагом вещей.

Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Катерина Амеліна

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.