Бойцы теробороны у госграницы в Сумской области уничтожили группу российских диверсантов

Бойцы Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины в Сумской области уничтожили российскую диверсионно-разведывательную группу. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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Редакция LIGA.net позвонила в управление ТрО "Север", там сказали, что не комментируют это.

Как сообщил Живицкий, утром 22 декабря группа российских военных перешла через линию государственной границы Украины в Сумскую область.

Вблизи села Высокое Краснопольской громады бойцы Сил территориальной обороны вступили в бой с российской ДРГ.

"После боя потери врага – минимум двое убитых. С нашей стороны обошлось без потерь", – говорится в сообщении.

Позже аналогичное сообщение появилось в Telegram Минобороны.

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Наталія Медведєва

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