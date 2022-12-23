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Бойцы теробороны у госграницы в Сумской области уничтожили группу российских диверсантов

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2022, 17:14
Бойцы теробороны у госграницы в Сумской области уничтожили группу российских диверсантов - Фото
Иллюстративное фото: Силы теробороны ВСУ

Бойцы Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины в Сумской области уничтожили российскую диверсионно-разведывательную группу. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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Редакция LIGA.net позвонила в управление ТрО "Север", там сказали, что не комментируют это.

Как сообщил Живицкий, утром 22 декабря группа российских военных перешла через линию государственной границы Украины в Сумскую область.

Вблизи села Высокое Краснопольской громады бойцы Сил территориальной обороны вступили в бой с российской ДРГ.

"После боя потери врага – минимум двое убитых. С нашей стороны обошлось без потерь", – говорится в сообщении.

Позже аналогичное сообщение появилось в Telegram Минобороны.

Читайте также: Беларусь. ВСУ круглосуточно контролируют границу, мониторят даже радиоволны — ОК "Север"

Наталія Медведєва
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война сумская область дрг тероборона
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