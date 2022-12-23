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Беларусь. ВСУ круглосуточно контролируют границу, мониторят даже радиоволны — ОК "Север"

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2022, 15:08
Беларусь. ВСУ круглосуточно контролируют границу, мониторят даже радиоволны — ОК
Бойцы ВСУ на границе с Беларусью (Фото: ОК "Север")

Вооруженные Силы полностью контролируют границу с Беларусью и отслеживают все действия противника круглосуточно. Об этом сообщили в оперативном командовании "Север".

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Военные заявляют, что на позициях ВСУ вдоль границы Украины и Беларуси в Черниговской области идет круглосуточное дежурство.

В ОК "Север" отметили, что бойцы мониторят не только сухопутную зону, но также воздушное пространство и радиоволны. 

"Военные говорят — все под контролем", — сказано в сообщении.

Ранее российские пропагандисты начали разгонять фейк о наступлении оккупантов из Беларуси в ближайшие дни. Генеральный штаб ВСУ заявлял — наступательных группировок нет.

Недавно командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявлял, что сегодняшнего потенциала врага в Беларуси "достаточно для создания угрозы против Украины и проведения тактических действий с ограниченными целями".

Читайте также: РФ может создать ударную группировку в Беларуси зимой. Там будут мобилизованные — Резников

Дмитро Гриниченко
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война беларусь ОК Север
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