Беларусь. ВСУ круглосуточно контролируют границу, мониторят даже радиоволны — ОК "Север"
Вооруженные Силы полностью контролируют границу с Беларусью и отслеживают все действия противника круглосуточно. Об этом сообщили в оперативном командовании "Север".
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Военные заявляют, что на позициях ВСУ вдоль границы Украины и Беларуси в Черниговской области идет круглосуточное дежурство.
В ОК "Север" отметили, что бойцы мониторят не только сухопутную зону, но также воздушное пространство и радиоволны.
"Военные говорят — все под контролем", — сказано в сообщении.
Ранее российские пропагандисты начали разгонять фейк о наступлении оккупантов из Беларуси в ближайшие дни. Генеральный штаб ВСУ заявлял — наступательных группировок нет.
Недавно командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявлял, что сегодняшнего потенциала врага в Беларуси "достаточно для создания угрозы против Украины и проведения тактических действий с ограниченными целями".
- 19 декабря, на фоне заявлений военно-политического руководства Украины о возможном новом наступлении оккупантов из Беларуси, в Минске встретились диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко.
- Соединенные Штаты обещают "должным образом" отреагировать на действия Лукашенко, если он окажет "дополнительную" помощь российским оккупантам в их войне против Украины.
- Лукашенко на данный момент не готов принять участие в полномасштабном вторжении в Украину, поскольку это решение было бы самоубийственным для его режима, заявили в ГУР.
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