Беларусь. ВСУ круглосуточно контролируют границу, мониторят даже радиоволны — ОК "Север"

Вооруженные Силы полностью контролируют границу с Беларусью и отслеживают все действия противника круглосуточно. Об этом сообщили в оперативном командовании "Север".

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Военные заявляют, что на позициях ВСУ вдоль границы Украины и Беларуси в Черниговской области идет круглосуточное дежурство.

В ОК "Север" отметили, что бойцы мониторят не только сухопутную зону, но также воздушное пространство и радиоволны.

Дмитро Гриниченко

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