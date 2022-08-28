Бойцы ВСУ попали "Стугной" в грузовик оккупантов с боеприпасами – видео

ВСУ уничтожили в Херсонской области грузовик оккупантов с боеприпасами из противотанкового комплекса "Стугна". Видео работы операторов "Стугны" показало объединенное командование "Юг".

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"Наши защитники дождались, пока противник загрузит на грузовик БК, и отправили подарочек", – говорится в комментарии к видео.

Судя по попавшим в кадр элементам интерфейса, для уничтожения цели была задействована экспортная версия "Стугны-П", известная под названием "Скиф" - противотанковый ракетный комплекс разработки КБ "Луч".

18 мая расчет ПТРК "Скиф" ("Стугна-П") 501 отдельного батальона морской пехоты и ССО показал идеальное ручное наведение на цель на предельно возможной дистанции 5 км.

Сергей Бережной

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