Расчет ПТРК Скиф (Стугна-П) 501 отдельного батальона морской пехоты и Сил специальных операций показывает идеальное ручное наведение на цель на предельно возможной дистанции. Видео опубликовало КБ "Луч".
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
На экране видно, как оператор Стугны-П ведет снаряд вручную по сложной траектории наведения около 5 км до попадания по вражеской БМП-3.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Демилитаризация России. Украинские десантники из Стугны уничтожили БМП оккупантов – видео 12.05.2022Украинские военные из "Стугны-П" уничтожили очередной "летающий танк" россиян Ка-52: видео 01.05.2022"Пожалуйста, не подведи! ГОЛ!". Украинский ПТРК "Стугна-П" поразил российский танк – видео 06.03.2022
Последние новости
Комментарии