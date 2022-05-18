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На максимальной дистанции: расчет Стугна-П бьет российскую технику на 5 км – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2022, 12:33
ПТРК Стугна-П (скриншот видео КБ Луч)
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Расчет ПТРК Скиф (Стугна-П) 501 отдельного батальона морской пехоты и Сил специальных операций показывает идеальное ручное наведение на цель на предельно возможной дистанции. Видео опубликовало КБ "Луч"

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На экране видно, как оператор Стугны-П ведет снаряд вручную по сложной траектории наведения около 5 км до попадания по вражеской БМП-3. 

Сергей Бережной
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