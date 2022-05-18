Расчет ПТРК Скиф (Стугна-П) 501 отдельного батальона морской пехоты и Сил специальных операций показывает идеальное ручное наведение на цель на предельно возможной дистанции. Видео опубликовало КБ "Луч".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На экране видно, как оператор Стугны-П ведет снаряд вручную по сложной траектории наведения около 5 км до попадания по вражеской БМП-3.

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.