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Бойцы Закарпатской бригады разгромили разведывательное подразделение кадыровцев

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2022, 15:47
Бойцы Закарпатской бригады разгромили разведывательное подразделение кадыровцев - Фото
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Подразделение ВСУ разбило разведывательную группу оккупантов Росармии, костяк подразделений которой на нескольких направлениях в Украине, в частности на Полесском, составляют кадыровцы. Об этом говорится в сообщении 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады в Facebook.

"В ходе одного из последних боевых столкновений штурмовикам 128 ОГШБр противостояло разведывательное подразделение Росармии. В результате боя часть врагов была уничтожена, а часть отступила", – пишут воины ВСУ.

Где и когда произошло сражение, информации пока нет: такие актуальные данные Минобороны просит не распространять, чтобы не помогать врагу.

На месте столкновения бойцы обнаружили личные вещи и остатки амуниции россиян, среди которых шевроны "Россия", наклейки "Вооруженные силы России", банковские карточки Сбербанка, удостоверения солдата, наклейка с фамилией Курбанов А.Б., а также записи с фамилиями оккупантов и номерами выданного им оружия. Некоторые из вещей повреждены огнем.

Большинство россиян в ведомости имеют чеченские фамилии: Курбанов, Малачурбанов, Шарабуданов, Тугланов, Алсурпанов, Бекузаров, Магомедов и пр.

Как сообщают в 128 ОГШБр, девяти оккупантам для боя выдали автомат Калашникова со складным прикладом, созданный специально для воздушно-десантных войск, еще одному – автомат Калашникова модернизированный.

"Однако это оружие врагу не помогло", – лаконично подытожили в бригаде.

Евгений Пилипенко
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