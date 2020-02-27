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Брата Ющенко лишили докторской степени. В Минобразования назвали причину

Брата Ющенко лишили докторской степени. В Минобразования назвали причину - Фото
Петр Ющенко (фото - скриншот видео)
27.02.2020, 07:51

Петра Ющенко лишили степени доктора наук за плагиат в диссертации, утверждают в ведомстве

Аттестационная коллегия Минобразования отменила решение Ученого совета о присуждении брату третьего президента, нардепу Верховной Рады трех созывов Петру Ющенко степени доктора исторических наук по специальности "История Украины" за академический плагиат в диссертации. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

Решение было принято из-за несоответствия должным критериям, предъявляемым к докторским диссертациям.

В Минобразования объяснили, что диссертация Ющенко на тему "Киеворусское наследие в исторической памяти украинского общества (XII - начало XXI вв.)" не содержит авторских научных положений и научно обоснованных результатов в области исторической науки, которые раскрывают важную научную или научно-прикладную проблему, в ней также присутствует наличие текстовых заимствований и некорректные ссылки.

  • 12 сентября 2018 гола министр здравоохранения Испании Кармен Монтон подала в отставку через день после того, как сайт elDiario.es обнародовал информацию о плагиате в ее магистерской работе.

 

Арина Толина
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