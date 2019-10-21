"Браво!" Коломойский оценил номер Квартала о доме Гонтаревой

Игорь Коломойский (скриншот видео/УП)

Украинский олигарх Игорь Коломойский прокомментировал номер студии Квартала 95 о поджоге дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Об этом он рассказал Радио Свобода.

Коломойский сначала заявил, что не видел номер, но после вопросов журналистки пообещал посмотреть и, наконец, сказал: "Браво!", - добавив, что номер ему "очень понравился".

"По поводу того (понравилось, - ред.), что "сгорела от стыда", - отметил он.

"Вам именно эта фраза понравилась?" - уточнила журналистка.

"Ну, конечно!" - ответил Коломойский.

Он также добавил, что еще больше ему понравилась фраза "Валерия думает на Валерьича".

На вопрос о том, не считает ли он это насмешкой над человеческим горем, Коломойский ответил, что нет: "Так не последнее же имущество сгорело. Что только у нее дом сгорел? А сколько на Донбассе домов сгорело?"

Олигарх отрицает упреки о том, что номер студии мог заказать именно он ко дню рождения экс-главы Нацбанка.

"Я не знаю, когда день рождения у Валерии Гонтаревой, хотя это нетрудно узнать при желании. Во-вторых, я не брал и не участвую в создании контента Квартала 95, тем более в честь Дня рождения Гонтаревой ", - отметил он.

Коломойский также добавил, что с Кварталом не поддерживает связь с сентября прошлого года и на политику их шуток якобы не влияет.