"Стыдно". Бородянский извинился перед Гонтаревой за хор Веревки

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Квартал 95 пошутил над сожженным домом Валерии Гонтаревой. В шутке принял участие хор им. Веревки

Министр культуры Владимир Бородянский извинился перед экс-главой Нацбанка Валерией Гонтаревой за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки, артисты которого вместе с комиками из Квартала 95 исполнили шуточную песню о поджоге ее дома. Об этом министр написал в Facebook.

"Простите, Валерия Алексеевна, мне стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки", - написал Бородянский.

Во время концерта Вечернего квартала артист Степан Казанин назвал сожжение дома "ярким событием", после чего на сцену исполнять песню вышли певицы из хора Веревки и юморист Евгений Кошевой.

Они спели "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала".

  • 26 августа Гонтареву сбила машина на пешеходном переходе в Лондоне. У нее диагностировали переломы костей стопы. Экс-глава НБУ не исключает, что это реализация угроз со стороны олигарха и экс-собственника ПриватБанка Игоря Коломойского
  • Утром 5 августа Гонтарева сообщила, что ночью сожгли автомобиль жены ее сына, которую также зовут Валерия Гонтарева.
  • 17 сентября неизвестные сожгли дом Гонтаревой.

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Теги: валерия гонтарева, Квартал 95, Владимир Бородянский
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