"Стыдно". Бородянский извинился перед Гонтаревой за хор Веревки

Министр культуры Владимир Бородянский извинился перед экс-главой Нацбанка Валерией Гонтаревой за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки, артисты которого вместе с комиками из Квартала 95 исполнили шуточную песню о поджоге ее дома. Об этом министр написал в Facebook.

"Простите, Валерия Алексеевна, мне стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки", - написал Бородянский.

Во время концерта Вечернего квартала артист Степан Казанин назвал сожжение дома "ярким событием", после чего на сцену исполнять песню вышли певицы из хора Веревки и юморист Евгений Кошевой.

Они спели "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала".

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