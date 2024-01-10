Бригадный генерал Сергей Собко уходит из Сил теробороны
Начальник штаба – заместитель командующего Силами территориальной обороны ВСУ, бригадный генерал Сергей Собко заявил, что покидает Силы ТрО с 10 января.
"<...> хочу сказать только одно — я горжусь, что был причастен к созданию отдельного рода сил Вооруженных Сил Украины, а также благодарен всем людям, с которыми я работал ради становления, укрепления и развития Сил ТрО", – написал он, не указав причин такого решения.
Собко отметил, что в начале широкомасштабного вторжения Силы ТрО за несколько недель выросли с 10 000 до 100 000 человек. Большинство бойцов не имели ранее военного опыта и нуждались в профессиональной подготовке. Бригадный генерал вспомнил трудности, среди которых — обеспечение подразделений едой, одеждой, оружием и боеприпасами, обучение солдат и подготовка командиров.
"Развертывая Силы территориальной обороны, оказалось, что то, что выглядело на первый взгляд непривлекательным и недооцененным, стало предметом гордости. Потому что, вкладывая усилия и время, заботясь о чем-то, ты будешь это любить. Ты будешь гордиться каждым достижением, каждой победой. Ты будешь видеть продвижение, и вы будете расти вместе", – написал Собко.
- После создания в январе 2022 года Сил теробороны ВСУ Собко был назначен начальником штаба – заместителем командующего Силами ТрО.
- До этого с началом войны на Донбассе в 2014 году он выполнял боевые задания на востоке как командир батальона.
- В марте 2022 года Собко присвоили звание бригадного генерала.