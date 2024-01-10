Бригадный генерал Сергей Собко уходит из Сил теробороны

Сергей Собко (Фото: Facebook военного)

Начальник штаба – заместитель командующего Силами территориальной обороны ВСУ, бригадный генерал Сергей Собко заявил, что покидает Силы ТрО с 10 января.

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"<...> хочу сказать только одно — я горжусь, что был причастен к созданию отдельного рода сил Вооруженных Сил Украины, а также благодарен всем людям, с которыми я работал ради становления, укрепления и развития Сил ТрО", – написал он, не указав причин такого решения.

Собко отметил, что в начале широкомасштабного вторжения Силы ТрО за несколько недель выросли с 10 000 до 100 000 человек. Большинство бойцов не имели ранее военного опыта и нуждались в профессиональной подготовке. Бригадный генерал вспомнил трудности, среди которых — обеспечение подразделений едой, одеждой, оружием и боеприпасами, обучение солдат и подготовка командиров.

"Развертывая Силы территориальной обороны, оказалось, что то, что выглядело на первый взгляд непривлекательным и недооцененным, стало предметом гордости. Потому что, вкладывая усилия и время, заботясь о чем-то, ты будешь это любить. Ты будешь гордиться каждым достижением, каждой победой. Ты будешь видеть продвижение, и вы будете расти вместе", – написал Собко.