Бригадний генерал Сергій Собко йде з Сил тероборони

Сергій Собко (Фото: Facebook військового)

Начальник штабу — заступник командувача Сил територіальної оборони ЗСУ, бригадний генерал Сергій Собко заявив, що залишає Сили ТрО з 10 січня.

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"<...> хочу сказати лиш одне — я пишаюся, що був долучений до створення окремого роду сил Збройних Сил України, а також вдячний всім людям, з якими я працював заради становлення, зміцнення та розвитку Сил ТрО", – написав він, не вказавши причини такого рішення.

Собко зазначив, що на початку широкомасштабного вторгнення Сили ТрО за кілька тижнів виросли з 10 000 до 100 000 людей. Більшість бійців не мала раніше військового досвіду і потребувала фахової підготовки. Бригадний генерал згадав труднощі, серед яких — забезпечення підрозділів їжею, одягом, зброєю та боєприпасами, навчання солдатів і підготовка командирів.

"Розгортаючи Сили територіальної оборони, виявилося, що те, що виглядало на перший погляд непривабливим і недооціненим, стало предметом гордості. Бо вкладаючи зусилля та час, дбаючи про щось, ти будеш це любити. Ти пишатимешся кожним здобутком, кожною перемогою. Ти бачитимеш поступ, і ви зростатимете разом", – написав Собко.