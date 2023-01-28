Бригадный генерал ВСУ: Чтобы иметь успех, надо постоянно проводить наступательные действия

Война в окопах не принесет победы, лучшая оборона – ведение наступательных действий. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, передает Military Media Center.

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"Оборона должна быть активна. Чтобы иметь успех, нужно постоянно на отдельных участках проводить наступательные действия. Да, они кратковременны, по сравнению с наступлением войск, они не значительны, но это должно быть. Войной в окопах мы победы не добьемся", – уверен бригадный генерал.

Тарнавский подчеркнул, что лучшая оборона – это ведение наступательных действий.

"Такие наступательные действия позволяют нам изучать противника, выявлять его сильные и слабые стороны", – пояснил бригадный генерал.

Он отметил, что нужно постоянно учиться и самим – в первую очередь, в совершенстве владеть оружием и поражать цель с первого выстрела, маневрировать и моделировать ситуации.

"Война – это хитрость помноженная на обучение личного состава. Командиры вверенных мне соединений, частей и подразделений это понимают и реализуют в своих направлениях", – резюмировал Тарнавский.

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Наталія Медведєва

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