Генштаб: Любое крупное наступление россиян закончится ловушкой. Они все будут уничтожены

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины заявили, что любое крупное наступление россиян закончится ловушкой и гибелью для них. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Генштаба Андрей Ковалев.

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По его словам, у противника не выйдет полностью захватить Донецкую область, так как ВСУ удерживают позиции, а также наступают в направлении Кременной.

Он отметил, что украинские воины уничтожают склады и логистику, а это усложняет логистику для РФ. Ковалев напомнил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил о подготовке большого наступления захватчиков.

"Надо быть готовыми к любому варианту развития событий. Они готовятся, но ВСУ готовят много сюрпризов, а поэтому россияне попадут в ловушку. Все оккупанты будут уничтожены", — сказал спикер Генштаба.

Военный также заявил, что начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов писал о тактике российской армии много лет назад — штурм городов через их уничтожение.

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Дмитро Гриниченко

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