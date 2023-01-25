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Генштаб: Любое крупное наступление россиян закончится ловушкой. Они все будут уничтожены

Цей матеріал також доступний українською
25.01.2023, 15:19
Генштаб: Любое крупное наступление россиян закончится ловушкой. Они все будут уничтожены - Фото
Андрей Ковалев (Фото: Андрей Ковалев/Facebook)

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины заявили, что любое крупное наступление россиян закончится ловушкой и гибелью для них. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Генштаба Андрей Ковалев. 

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По его словам, у противника не выйдет полностью захватить Донецкую область, так как ВСУ удерживают позиции, а также наступают в направлении Кременной.

Он отметил, что украинские воины уничтожают склады и логистику, а это усложняет логистику для РФ. Ковалев напомнил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил о подготовке большого наступления захватчиков. 

"Надо быть готовыми к любому варианту развития событий. Они готовятся, но ВСУ готовят много сюрпризов, а поэтому россияне попадут в ловушку. Все оккупанты будут уничтожены", — сказал спикер Генштаба.

Военный также заявил, что начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов писал о тактике российской армии много лет назад — штурм городов через их уничтожение. 

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Дмитро Гриниченко
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война Донбасс наступление Валерий Залужный генштаб валерий герасимов
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