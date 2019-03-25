Британия опровергла слова Тимошенко о следствии против Порошенко

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Британский офис по расследованию мошенничеств (SFO) не проводит расследование в отношении президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщила в Twitter пресс-служба посольства Великобритании в Украине.

"На фоне последних спекуляций, британский Офис по расследованию мошенничеств (SFO) подтверждает, что сейчас не проводит расследование в отношении президента Порошенко", - написали на странице британской дипломатической службы.

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23 марта кандидат в президенты и лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко заявила, что OLAF и британский Офис по расследованию мошенничеств открыли против Порошенко дела, связанные с коррупцией.

24 марта Европейское бюро по вопросам противодействия злоупотреблениям и мошенничеству (OLAF) заявило, что не открывало никаких расследований в отношении Порошенко.