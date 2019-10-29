Британская Колумбия в Канаде признала Голодомор геноцидом

Канада (фото - flagstore.ca) Фото: flagstore.ca

Провинция Британская Колумбия, на западе Канады, признала Голодомор актом геноцида украинцев. Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что соответствующий законопроект в третьем заключительном чтении получил единодушную поддержку депутатов.

"Целью этого законопроекта является чествование памяти миллионов украинцев и всех, кто погиб во время Голодомора, а также напоминание о Голодоморе и других преступлениях против человечности", - говорится в тексте законопроекта.

На рассмотрение провинциального парламента доку мент внес глава фракции Партии зеленых Эндрю Уивер. Чтобы принять документ, депутатам понадобилось меньше недели.

Законопроект вступит в силу сразу после его одобрения лейтенантом-губернатором Британской Колумбии, которое ожидается 31 октября.

Согласно документу, четвертая суббота ноября в Британской Колумбии объявляется Днем памяти жертв Украинского голода и геноцида (Голодомора).

Канада на государственном уровне признала Голодомор актом геноцида в 2008 году. С тех пор страна каждый год чтит День памяти жертв голодоморов. На провинциальном уровне Голодомор признали в шести из 13-ти провинций и территорий Канады.

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