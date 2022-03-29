Британская разведка: на восток Украины перебросили 1000 вагнеровцев за счет Африки и Сирии

Российская частная военная компания Вагнера переброшена на восток Украины. Об этом сообщает британская разведка в отчете по Украине за 28 марта.

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По данным разведчиков Великобритании, Россия планирует задействовать более 1000 наемников-вагнеровцев, в том числе высших руководителей организации, для проведения боевых операций на востоке Украины.

Из-за тяжелых потерь и в значительной степени застопорившегося вторжения Россия, скорее всего, была вынуждена перенаправить боевиков ЧВК Вагнера в Украину за счет операций в Африке и Сирии, говорится в отчете.

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Наталия Медведева

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