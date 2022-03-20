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Британская разведка: Россия несет потери и отвечает уничтожением мирных граждан

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2022, 10:02
Британская разведка: Россия несет потери и отвечает уничтожением мирных граждан - Фото
Пожар после обстрела на Харьковщине (Фото - ГСЧС)

Россия намерена "компенсировать" провал своих наступлений в Украине нанесением ущерба мирному населению, считают британские разведаналитики. Об этом сообщает Twitter Минобороны Великобритании.   

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  • Российские войска продолжают окружение ряда городов на востоке Украины.
  • За последнюю неделю российские войска добились лишь ограниченных успехов в захвате этих городов; вместо этого Россия усилила неизбирательные обстрелы городских районов, что привело к масштабным разрушениям и большому количеству жертв среди гражданского населения.
  • Вполне вероятно, что Россия и далее будет использовать тяжелое вооружение для продолжения атак на жилые районы городов, поскольку надеется уравновесить свои значительные потери личного состава массовыми жертвами среди гражданского населения Украины.

Британская разведка: Россия несет потери и отвечает уничтожением мирных граждан

Сергей Бережной
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британская разведка
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