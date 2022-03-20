Британская разведка: Россия несет потери и отвечает уничтожением мирных граждан
20.03.2022, 10:02
Пожар после обстрела на Харьковщине (Фото - ГСЧС)
Россия намерена "компенсировать" провал своих наступлений в Украине нанесением ущерба мирному населению, считают британские разведаналитики. Об этом сообщает Twitter Минобороны Великобритании.
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- Российские войска продолжают окружение ряда городов на востоке Украины.
- За последнюю неделю российские войска добились лишь ограниченных успехов в захвате этих городов; вместо этого Россия усилила неизбирательные обстрелы городских районов, что привело к масштабным разрушениям и большому количеству жертв среди гражданского населения.
- Вполне вероятно, что Россия и далее будет использовать тяжелое вооружение для продолжения атак на жилые районы городов, поскольку надеется уравновесить свои значительные потери личного состава массовыми жертвами среди гражданского населения Украины.
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