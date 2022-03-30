Британская разведка: Россия признала, что потеряла инициативу в Киевском регионе

Россия признала, что потеряла инициативу в районе Киева, наступление российских оккупантов там не достигло своей цели. Об этом сообщает разведка Великобритании.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, повторяющиеся неудачи россиян и успешные контратаки украинских войск почти наверняка означают, что российское наступление не достигло своей цели – окружить Киев.

В отчете британской разведки отмечается, что заявления России о снижении активности вокруг Киева и сообщения о выводе некоторых российских подразделений из этих районов могут свидетельствовать о том, что Россия признала, что сейчас она потеряла инициативу в регионе.

"Весьма вероятно, что Россия будет стремиться привлечь боевые силы с севера для своего наступления в Донецкой и Луганской областях на востоке", – прогнозируют британские разведчики.

Читайте также: Украинские силы успешно наступают под Киевом и держат центр Мариуполя: британская разведка

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.