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Британская разведка: Россия признала, что потеряла инициативу в Киевском регионе

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2022, 00:22
Британская разведка: Россия признала, что потеряла инициативу в Киевском регионе - Фото
Фото: ДШВ ВСУ

Россия признала, что потеряла инициативу в районе Киева, наступление российских оккупантов там не достигло своей цели. Об этом сообщает разведка Великобритании.

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Как отмечается, повторяющиеся неудачи россиян и успешные контратаки украинских войск почти наверняка означают, что российское наступление не достигло своей цели – окружить Киев.

В отчете британской разведки отмечается, что заявления России о снижении активности вокруг Киева и сообщения о выводе некоторых российских подразделений из этих районов могут свидетельствовать о том, что Россия признала, что сейчас она потеряла инициативу в регионе.

"Весьма вероятно, что Россия будет стремиться привлечь боевые силы с севера для своего наступления в Донецкой и Луганской областях на востоке", – прогнозируют британские разведчики.

Британская разведка: Россия признала, что потеряла инициативу в Киевском регионе

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Наталия Медведева
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война британская разведка
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