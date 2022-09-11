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Британская разведка: ВСУ продвигаются, но у Купянска и Изюма еще идут бои

Цей матеріал також доступний українською
11.09.2022, 09:05
Британская разведка: ВСУ продвигаются, но у Купянска и Изюма еще идут бои - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Разведка Великобритании заявила, что в течение субботы Вооруженным Силам Украины удалось освободить значительную часть Харьковской области, но бои вокруг Купянска и Изюма продолжаются.

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"В течение последних суток украинские войска продолжили достигать значительных успехов в Харьковской области. Россия, вероятно, вывела подразделения из этого района, но продолжаются бои вокруг стратегически важных городов Купянск и Изюм", – говорится в сообщении.

Британская разведка также опровергла заявление Владимира Путина о том, что почти все зерно из Украины экспортируется в Евросоюз, а не в развивающиеся страны, как предполагалось зерновым соглашением.

"Утверждения Путина не соответствуют действительности. По данным ООН, около 30% было поставлено в страны с низким и средним уровнем дохода в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии. Россия проводит умышленную стратегию дезинформации, пытаясь отвести от себя вину за проблемы с продовольственной безопасностью, дискредитировать Украину", – говорится в сообщении.

  • Генеральный штаб ВСУ только утром 11 сентября подтвердил, что Силы обороны зашли в Купянск. Официальных подтверждений освобождения Изюма до сих пор нет.
  • Замминистра обороны Анна Маляр обратилась к украинцам с просьбой не спешить сообщать друг другу об освобождении от российской оккупации новых населенных пунктов. Даже если ВСУ физически зашли в населенный пункт, это еще не означает, что Украина его "контролирует" – для этого нужно провести целую серию "освободительных мер".

Читайте также: ВСУ освобождают Харьковскую область. Почему контрнаступление стало сюрпризом для Путина и что дальше

Андрій Водяний
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