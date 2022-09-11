Британская разведка: ВСУ продвигаются, но у Купянска и Изюма еще идут бои

Разведка Великобритании заявила, что в течение субботы Вооруженным Силам Украины удалось освободить значительную часть Харьковской области, но бои вокруг Купянска и Изюма продолжаются.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"В течение последних суток украинские войска продолжили достигать значительных успехов в Харьковской области. Россия, вероятно, вывела подразделения из этого района, но продолжаются бои вокруг стратегически важных городов Купянск и Изюм", – говорится в сообщении.

Британская разведка также опровергла заявление Владимира Путина о том, что почти все зерно из Украины экспортируется в Евросоюз, а не в развивающиеся страны, как предполагалось зерновым соглашением.

"Утверждения Путина не соответствуют действительности. По данным ООН, около 30% было поставлено в страны с низким и средним уровнем дохода в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии. Россия проводит умышленную стратегию дезинформации, пытаясь отвести от себя вину за проблемы с продовольственной безопасностью, дискредитировать Украину", – говорится в сообщении.

Генеральный штаб ВСУ только утром 11 сентября подтвердил, что Силы обороны зашли в Купянск. Официальных подтверждений освобождения Изюма до сих пор нет.

Замминистра обороны Анна Маляр обратилась к украинцам с просьбой не спешить сообщать друг другу об освобождении от российской оккупации новых населенных пунктов. Даже если ВСУ физически зашли в населенный пункт, это еще не означает, что Украина его "контролирует" – для этого нужно провести целую серию "освободительных мер".

Читайте также: ВСУ освобождают Харьковскую область. Почему контрнаступление стало сюрпризом для Путина и что дальше

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.