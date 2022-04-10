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Британская разведка зафиксировала военные преступления РФ против мирных жителей в Украине

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2022, 00:18
Британская разведка зафиксировала военные преступления РФ против мирных жителей в Украине - Фото
Утечка паров азотной кислоты в Рубежном (Фото - скриншот из видео)

Российские оккупанты, после отступления с временно занятых ими территорий Украины, оставили свидетельства военных преступлений против гражданского населения. Об этом говорится в отчете британской разведки за 9 апреля.

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"Уход России с севера Украины оставляет свидетельства несоразмерных нападений на мирных жителей, включая наличие массовых захоронений, использование заложников в качестве живого щита со смертельным исходом и минирование объектов гражданской инфраструктуры", – сообщает британская разведка.

Спецслужба Великобритании отмечает, что Россия продолжает наносить удары по объектам инфраструктуры в Украине.

"Российские военные продолжают использовать самодельные взрывные устройства для нанесения потерь, снижения морального духа и ограничения свободы передвижения украинцев. Российские военные также продолжают наносить удары по инфраструктурным объектам с высоким риском сопутствующего вреда гражданскому населению, в том числе по резервуару с азотной кислотой в Рубежном", – говорится в отчете.

Британская разведка зафиксировала военные преступления РФ против мирных жителей в Украине
  • 5 и 9 апреля российские оккупанты попадали снарядами в хранилище азотной кислоты возле Рубежного, создавая химическую угрозу для всей близлежащей территории.
Наталия Медведева
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