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08.01.2019, 19:02

Британские депутаты отправили письма поддержки украинским морякам

Британские депутаты отправили письма поддержки украинским морякам - Фото
Джон Виттингдейл (фото - ЕРА)

Британские парламентарии высказали надежду, что в скором времени украинцы вернутся домой

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Депутаты британского парламента направили письма поддержки украинским морякам, взятым в плен российскими силовиками во время акта агрессии против Украины в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. Об этом сообщается в Twitter посольства Украины в Великобритании.

Там опубликовано фото письма украинцам, подписанного Джоном Виттингдейлом, который является главой Группы дружбы с Украиной в парламенте Великобритании. В эту группу входят более 40 депутатов.

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Кроме того, в комментарии Европейской правде в украинском посольстве сообщили о том, что письмо поддержки морякам будет отправлено также от имени членов делегации Великобритании в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Также индивидуальные письма поддержки будут направлены и от имени отдельных британских парламентариев.

Сегодня министр иностранных дел Павел Климкин высказал надежду, что украинские моряки до выборов будут освобождены

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Теги: парламент, британия, керченский пролив, моряки, Джон Виттингдейл
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