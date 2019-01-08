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08.01.2019, 14:47

Климкин предположил, когда могут быть освобождены моряки

Климкин предположил, когда могут быть освобождены моряки - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава МИД считает, что пока РФ "будет играть на выборы"

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Министр иностранных дел Павел Климкин надеется, что украинские моряки до выборов будут освобождены. Об этом он заявил сегодня в эфире телеканала 1+1.

"Мы не просто всех активизировали. Всем прекрасно понятно, что сначала будет суд, РФ будет играть на выборы. То есть это не означает, что они не могут быть освобождены до выборов, но будет игра технологическая на выборы, и это касается не только моряков, это 100%. Я жду, что нам удастся (освободить моряков до выборов, - ред.), мы на это работаем", - сказал он.

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Климкин подчеркнул, что "есть некоторые вещи, которые он не хочет говорить".

Отвечая на вопрос, есть ли сейчас прямые контакты с РФ, Климкин сказал:  "У нас есть контакты со всеми, и официальные, и неофициальные".

Выборы президента в Украине состоятся 31 марта 2019 года.

25 ноября 2018 года российские оккупанты протаранили буксир и обстреляли малые бронекатера южнее Керченского пролива. Украинские корабли захватили и отбуксировали в Керчь, а экипаж из 24 моряков взяли в плен. В 10 областях Украины после этого было введено военное положение

27 декабря все захваченные Россией украинские моряки заявили следствию, что они являются военнопленными.

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Теги: Климкин Павел, выборы, освобождение моряков
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