Британские самолеты-разведчики могут помочь с экспортом зерна из Украины – Уоллес

Британские самолеты-разведчики могут помочь обеспечить безопасность судоходных путей, чтобы вывозить заблокированное в морских портах украинское зерно. Об этом сказал министр обороны Британии Бен Уоллес журналистам на саммите в Мадриде, передает Sky News.

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Уоллес сказал, что самолеты Rivet Joint или P8 Poseidon могут патрулировать районы Черного моря, если будет заключена сделка, позволяющая судам с зерном покидать заблокированные порты Украины.

При этом он отверг идею отправки военных кораблей Британии в Черное море.

"Роль Британии в этом может заключаться в ISR (разведка, наблюдение и рекогносцировка), мы можем помочь в наблюдении, мы можем помочь с Rivet Joint (стратегический разведывательный самолет. – ред.), P8 (патрульный самолет. – ред.) в южной части Черного моря… Но мы не собираемся отправлять наши корабли в Черное море, потому что это будет означать, что мы попросим турок снять блокаду с иностранных военных кораблей или кораблей других флотов", – сказал британский министр.

Из-за морской блокады России Украина не может вывезти из портов около 23,5 млн тонн зерновых.

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Оксана Житнюк

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