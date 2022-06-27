Зерно. Великобритания выделит деньги на ремонт украинской железнодорожной инфраструктуры

Великобритания выделит 10 млн фунтов стерлингов на ремонт украинской железнодорожной инфраструктуры для экспорта зерна и 1,5 млн фунтов стерлингов на разработку системы, определяющей, было ли зерно, продаваемое Россией, незаконно вывезено из Украины. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

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В британском правительстве заявляют, что, помимо блокировки отправки зерна из Украины через Черное море, российские атаки нарушают и железнодорожный экспорт. Чтобы предотвратить это, Великобритания предоставит Укрзалізниці до 10 млн фунтов стерлингов в материалах и оборудовании для ремонта железнодорожной инфраструктуры и помощи в вывозе зерна из страны по железной дороге.

Также британское правительство отмечает, что "Россия крадет зерно из Украины, переправляет его контрабандой через границу, чтобы продать и пополнить военную казну российского диктатора Владимира Путина". Для решения этой проблемы Великобритания выделит 1,5 млн фунтов стерлингов на разработку системы, определяющей, было ли зерно, которое Россия продает на мировом рынке, незаконно вывезено из Украины.

"Это позволило бы правительствам стран мира справиться с проблемой кражи зерна, сдержать активность России и гарантировать, что Украина будет получать доходы, в которых она так крайне нуждается", — отметили в правительстве Великобритании.

Из-за морской блокады России Украина не может вывезти из портов около 23,5 млн тонн зерновых.

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Мария Макуха

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