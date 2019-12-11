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Британский экс-шпион: РФ подкупила FIFA за право провести ЧМ-2018

Британский экс-шпион: РФ подкупила FIFA за право провести ЧМ-2018 - Фото
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11.12.2019, 15:37

Отчет Кристофера Стила опубликовал Минюст США в рамках расследования вмешательства РФ в американские президентские выборы 2016 года

Минюст США опубликовал отчет о расследовании вмешательства РФ в президентские выборы США 2016 года, где содержатся показания бывшего сотрудника британской разведки Кристофера Стила, в которых утверждается, что Россия якобы подкупила FIFA за право проведения Чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает SkySports.

Отчет Стила датирован июлем 2011 года. В нем он кратко изложил разговор между тогдашним президентом РФ Дмитрием Медведевым и премьер-министром Владимиром Путиным. По данным Стила, Путин якобы признал, что один из российских бизнесменов подкупил президента FIFA. 

  • 11 декабря сенатор США заблокировал санкции против РФ за влияние на выборы.
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владимир путин Дмитрий Медведев fifa кристофер стил чм-2018
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