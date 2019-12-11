Британский экс-шпион: РФ подкупила FIFA за право провести ЧМ-2018

fifa1_fb

Минюст США опубликовал отчет о расследовании вмешательства РФ в президентские выборы США 2016 года, где содержатся показания бывшего сотрудника британской разведки Кристофера Стила, в которых утверждается, что Россия якобы подкупила FIFA за право проведения Чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает SkySports.

Отчет Стила датирован июлем 2011 года. В нем он кратко изложил разговор между тогдашним президентом РФ Дмитрием Медведевым и премьер-министром Владимиром Путиным. По данным Стила, Путин якобы признал, что один из российских бизнесменов подкупил президента FIFA.