Сенатор США заблокировал санкции против РФ за влияние на выборы

Конгресс США (фото - pixabay.com)

Санкции, призванные предотвратить вмешательство России в американские выборы, заблокированы сенатором-республиканцем Майклом Крапо. Об этом сообщает The Hill.

Крапо - председатель банковского комитета Сената, в чьем ведении находятся вопросы санкций. По его мнению, внесенный демократами законопроект в большей степени направлен против администрации президента США Дональда Трампа, чем против России.

Он подчеркнул, что Трамп, возможно, ввел больше санкций против России, чем любой другой президент, и санкции против России уже приняты сенатом в 2017 году. В то же время Крапо отметил, что в целом готов рассматривать подобные законопроекты.

Законопроект не имеет отношения к Трампу, а должен защитить выборы, - настаивает один из внесших законопроект сенаторов-демократов.

Законопроект должны были рассмотреть в Сенате сегодня, 11 декабря.

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